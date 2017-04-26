На Харківщині у двір житлового будинку кинули гранату: згоріли два автомобілі (фото)
12:19, 26 квітня 2017Інциденти
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Біля однієї з машин був виявлений предмет, схожий на корпус гранати "Ф-1".
Поліція розшукує злочинців / 057.ua
Автомобілі "Toyota Camry" та "Hyundai Getz" згоріли у дворі багатоповерхового будинку в селищі Покотилівка. Про це повідомляє 057.ua.
На місці працювала слідчо-оперативна група / 057.ua
"Біля однієї з машин, на відстані 10 метрів, був виявлений предмет, схожий на корпус гранати "Ф-1"", - розповіли в ГУНП в Харківській області.
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Факт події правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194. Поліція розшукує злочинців і встановлює всі обставини події.
Раніше в Донецькій області в житловому будинку вибухнула граната, двоє осіб загинули.
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