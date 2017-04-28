Луценко: Закарпатські митники пропустили через кордон майже тонну бурштину та тисячі пачок сигарет

За поданням прокуратури керівництво митного посту та відділу "Тиса" відсторонено від служби, а головному держінспектору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо зловживання владою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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Він зазначив, що сьогодні митники Угорщини "затримали в транспорті, що виїхав з України, контрабанду 125002 пачок сигарет та 916 кілограм бурштину-сирцю".

"Слідчим прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем - УНІАН), головному державному інспектору МП "Тиса" Берчі В.В., який проводив митне оформлення транспортного засобу, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив генпрокурор.

Крім того, додав Луценко, за поданням прокуратури керівництво посту та відділу "Тиса" відсторонено від служби.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області та прокуратури Київської області виявлено та припинено корупційну схему з контрабандного ввезення тютюнових виробів на митну територію України за сприяння посадових осіб Київської митниці ДФС.