У США літак впав на завантажене шосе (фото і відео)
15:59, 03 травня 2017Інциденти
2811 0
Знижуючись PA-32 зачепив стовп і обірвав електричні дроти.
При падінні у літака пробило паливний бак
У США в місті Мекилтео (штат Вашингтон) на завантажене шосе впав одномоторний літак Piper PA-32. За даними ABC News, у літака відмовив двигун відразу після вильоту з аеропорту.
Один з очевидців події зняв катастрофу літака на камеру відеореєстратора. Знижуючись PA-32 зачепив стовп і обірвав електричні дроти.
Пізніше представники місцевої поліції повідомили в Twitter, що в результаті події ніхто серйозно не постраждав.При падінні у літака також пробило паливний бак, через що палаючий бензин потрапив на автомобіль, що стояв поруч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter