У США літак впав на завантажене шосе (фото і відео)

У США в місті Мекилтео (штат Вашингтон) на завантажене шосе впав одномоторний літак Piper PA-32. За даними ABC News, у літака відмовив двигун відразу після вильоту з аеропорту.

Один з очевидців події зняв катастрофу літака на камеру відеореєстратора. Знижуючись PA-32 зачепив стовп і обірвав електричні дроти.

Пізніше представники місцевої поліції повідомили в Twitter, що в результаті події ніхто серйозно не постраждав.При падінні у літака також пробило паливний бак, через що палаючий бензин потрапив на автомобіль, що стояв поруч.