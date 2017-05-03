Співробітник "Дніпрообленерго" помер на робочому місці при загадкових обставинах

Сьогодні, 3 травня, близько 6 годин ранку в диспетчерській Томаківського району електричних мереж ДТЕК Дніпрообленерго без ознак життя був знайдений співробітник підприємства, 1984 року народження, передає 056.ua.

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Як повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпрообленерго", на місці працювала поліція і швидка медична допомога. Працівники швидкої допомоги констатували смерть. Зовнішніх ознак насильницької смерті та суїциду не виявлено. Обставини з'ясовуються. Співробітник проходив щорічний медогляд і за станом здоров'я відповідав всім нормам для виконання роботи в рамках займаної посади.

Причини нещасного випадку буде вивчати і розслідувати спеціально створена комісія під головуванням Державної служби України з питань праці, яка зробить відповідні висновки.