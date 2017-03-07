У Дніпрі в райвідділі поліції помер затриманий

За даними поліції, це сталось в Чечелівському районному відділенні поліції Дніпра, як повідомляє "Радіо свобода".

Як поінформували правоохоронці, помер чоловік 1981 року народження, якого ввечері 6 березня затримали за підозрою у скоєнні крадіжки. Підозрюваного доставили в райвідділ і не встигли допитати, зазначають в поліції.

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Як повідомили у відомстві,чоловіка затримали, оскільки були підозри, що він вкрав мобільний телефон.

У поліції зазначають, що причини смерті невідомі, призначена судово-медична експертиза.