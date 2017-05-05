У Києві неповнолітні екстремали на годину зупинили рух електричок - хотіли проїхатися на даху (відео)

У Києві троє підлітків намагалися проїхатись на даху електрички, зупинивши рух потягів на годину. Про це прес-служба Нацполіції повідомила на сторінці у Facebook. Інцидент трапився 4 травня на залізничній станції «Петрівка», порушення порядку помітили дільничні офіцери поліції.

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«На прохання правоохоронців злізти з даху електропоїзда підлітки реагували агресивно та погрожували взятися руками за дроти, якщо до них хтось наблизиться», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські викликали на місце події рятувальників, а залізничники знеструмили лінію, на якій перебував електропоїзд. Таким чином робота на вказаній ділянці залізниці була призупинена на годину.

Зрештою спільними зусиллями правоохоронців, рятувальників та пасажирів підлітків вдалося спустити на перон.

«Трьох неповнолітніх екстремалів доставили до Оболонського управління поліції. Ними виявилися двоє дівчат та хлопець віком 14 та 15 років», - розповів дільничний офіцер поліції Юрій Філоненко.

Підлітки пояснили правоохоронцям, що вони хотіли весело провести час, проїхавшись на даху електропоїзда. Те, що це смертельно небезпечна розвага, для них - не аргумент. Дільничні офіцери поліції провели із дітьми профілактичну бесіду та відпустили додому.

Відомості про дану події належним чином зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Після закінчення перевірки діям підлітків буде надано відповідну правову кваліфікацію.