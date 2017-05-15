Стрілянина в таксиста за відмову відповідати на "Слава Україні!": на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків

У Кам’янському Дніпропетровської області поліцейські затримали двох чоловіків, причетних до конфлікту зі стріляниною, внаслідок якого таксист отримав поранення ноги. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, подія сталася вдень 14 травня.

Встановлено, що 29-річний водій таксі від кафе забрав трьох пасажирів. Під час поїздки один з пасажирів вступив у словесний конфлікт з водієм.

Коли вони приїхали у двір на вул. Медичній, один з чоловіків вийшов з автомобіля, підійшов до водія, відчинив водійські двері та почав завдавати йому ударів телескопічною палицею по голові. Водій вийшов з автомобіля та намагався втекти. Однак нападник побіг слідом, витяг пістолет та здійснив один постріл у сторону водія, однак не влучив. Після цього зловмисник повернувся до таксі та почав бити по автомобілю телескопічною палицею.

ЗМІ повідомляли, що таксисту прострелили ноги за відмову відповісти на вітання "Слава Україні!".

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Тим часом на перехресті вулиць таксист побачив свого колегу та звернувся до нього за допомогою. За 2-3 хвилини до них на допомогу приїхали інші таксисти, які намагалися затримати дебоширів. Одному з них вдалося втекти, а інший дістав пістолет та зробив кілька пострілів, влучивши у ногу 50-річному водію таксі. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

На місці події таксисти затримали двох учасників конфлікту – 39-річного та 40-річного чоловіків, яких утримували до приїзду поліцейських.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). 39-річний зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.