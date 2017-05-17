У Харкові семикласниця вистрибнула з вікна школи

У Харкові учениця 7 класу на перерві вистрибнула з вікна школи. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про те, що в одній зі шкіл Харкова учениця 7-го класу вистрибнула з вікна, надійшло в чергову частину Шевченківського району сьогодні близько 13:00. За попередніми даними, дівчинка на перерві зайшла в порожній клас і вирішила стрибнути.

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Слідчо-оперативна група опитала дівчинку, її матір та педагогічний колектив. Зараз стан здоров'я школярки задовільний. Її обстежують лікарі медичного закладу.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються всі обставини і причини вчинку семикласниці.

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