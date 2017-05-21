На Закарпатті затопило більше ста дворів (фото)
13:44, 21 травня 2017Інциденти
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Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучили 4 одиниці техніки (2 автоцистерни та 2 мотопомпи) і 9 рятувальників.
Зі 100 домогосподарств залишаються підтопленими 25, 64 домогосподарств вода зійшла самопливом / фото ДСНС України в Закарпатській області
У Рахівському районі Закарпатської області станом на 10:00 21 травня зі 100 домогосподарств залишаються підтопленими 25, 64 домогосподарств вода зійшла самопливом, повідомили в ДСНС.
Зазначається, що підрозділи ДСНС відкачали воду з 11 домоволодінь, а саме: з 3 житлових будинків (об'ємом 370 м3); з 7 підвалів житлових будинків (об'ємом 434 м3); з 1 домогосподарства (об'ємом 384 м3).
Відселення громадян із підтоплених будинків не проводилося / фото ДСНС України в Закарпатській області
Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучили 4 одиниці техніки (2 автоцистерни та 2 мотопомпи) і 9 рятувальників.
Електропостачання в постаждалих населених пунктах відновлено. Переливів через автодороги немає.
Загиблих та травмованих громадян немає, відселення громадян з підтоплених будинків не проводилося.
Підрозділи ДСНС відкачали воду з 11 домоволодінь / фото ДСНС України в Закарпатській області
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