На Закарпатті затопило більше ста дворів (фото)

У Рахівському районі Закарпатської області станом на 10:00 21 травня зі 100 домогосподарств залишаються підтопленими 25, 64 домогосподарств вода зійшла самопливом, повідомили в ДСНС.

Зазначається, що підрозділи ДСНС відкачали воду з 11 домоволодінь, а саме: з 3 житлових будинків (об'ємом 370 м3); з 7 підвалів житлових будинків (об'ємом 434 м3); з 1 домогосподарства (об'ємом 384 м3).

Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучили 4 одиниці техніки (2 автоцистерни та 2 мотопомпи) і 9 рятувальників.

Електропостачання в постаждалих населених пунктах відновлено. Переливів через автодороги немає.

Загиблих та травмованих громадян немає, відселення громадян з підтоплених будинків не проводилося.