МЗС з'ясовує кількість постраждалих українців внаслідок ДТП у Новгородській області РФ

Міністерство закордонних справ України з'ясовує кількість постраждалих українців в результаті дорожньо-транспортної події у Новгородській області Російської Федерації.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією консула України в Санкт-Петербурзі, постраждалими в ДТП у Новгородській області є громадяни України. Причини та обставини ДТП з'ясовуються", - сказав Кирилич.

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Він додав, що також уточнюється інформація про кількість українців, які постраждали під час дорожньо-транспортної події.

"Це все уточнюється. Тому, єдиний ключовий момент, консул підтверджує, що, за одержаною офіційною інформацією, постраждалими є громадяни України. Ступінь, скажімо, травм, і, власне, наслідки цього ДТП, причини та обставини з'ясовуються", - додав він.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Новгородській області РФ внаслідок зіткнення мінівена і вантажівки загинуло шестеро громадян України.