Замах на Осмаєва: СБУ поки не має даних щодо причетності російських спецслужб

У Служби безпеки України поки не має даних щодо можливої причетності російських спецслужб до замаху на екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Павло Данюков.

"Наразі таких даних у нас немає, насамперед підтверджених даних", - сказав він.

Данюков запевнив, що журналістам повідомлять, щойно у цій справі буде щось нове.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої. За даними поліції, невідомий чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основною версією замаху правоохоронці розглядають патріотичну позицію подружжя.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що напад був підготовлений російськими спецслужбами. «В тому, що цей зухвалий злочин був спланований і підготовлений російськими спецслужбами, жодних сумнівів нема. Всі речові докази знайдені на місці події та отримана оперативна інформація стосовно особи нападника свідчать саме про це», - написав він на своїй сторінці у Facebook.