У поліції розповіли подробиці загибелі чоловіка на станції метро в Києві

Столичні правоохоронці підтвердили, що чоловік на станції метро "Академмістечко" скоїв самогубство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Близько 08:40 під час руху потягу на колії впав пасажир, від отриманих тілесних ушкоджень він помер", - зазначили правоохоронці.

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У поліції встановили, що загиблий є киянином 1993 року народження. Він заходив на станцію разом із родичами і поки вони купували жетони, чоловік спустився на платформу.

Зі слів машиніста, коли потяг прибував, молодий чоловік стрибнув на колії.

"Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. На даний час встановлюються причини падіння", - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 8 червня, на станції метро "Академмістечко" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену людина впала на колії. Рух поїздів через станцію тимчасово призупинявся.