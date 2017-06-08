У поліції розповіли подробиці загибелі чоловіка на станції метро в Києві
У поліції встановили, що загиблий є киянином 1993 року народження.
Столичні правоохоронці підтвердили, що чоловік на станції метро "Академмістечко" скоїв самогубство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Близько 08:40 під час руху потягу на колії впав пасажир, від отриманих тілесних ушкоджень він помер", - зазначили правоохоронці.
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У поліції встановили, що загиблий є киянином 1993 року народження. Він заходив на станцію разом із родичами і поки вони купували жетони, чоловік спустився на платформу.
Зі слів машиніста, коли потяг прибував, молодий чоловік стрибнув на колії.
"Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. На даний час встановлюються причини падіння", - зазначили в поліції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 8 червня, на станції метро "Академмістечко" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену людина впала на колії. Рух поїздів через станцію тимчасово призупинявся.