У Києві затримали чоловіка, який намагався спалити кабінет дільничного

В Києві поліція затримала чоловіка, який намагався спалити кабінет дільничного на вулиці Вацлава Гавела.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про задимлення у підвальному приміщенні.

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«По прибуттю на виклик правоохоронці з’ясували, що горить кабінет дільничного офіцера поліції», - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначають, що на місці підпалу виявлено запальничку, залишки згоряння та відбитки пальців. За прикметами, які надав перехожий, що він бачив, як «невідомий громадянин через кватирку підпалив жалюзі та пішов геть», екіпаж патрульної поліції затримав 30-річного киянина у стані алкогольного сп’яніння. Затриманий не зміг чітко пояснити мотиви свого вчинку.

Слідчі Солом’янського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Пожежу ліквідовано, правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.