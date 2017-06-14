Луценко взяв на контроль розслідування побиття голови ТВК в Коцюбинському

Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв на особистий контроль розслідування побиття голови Територіальної виборчої комісії Людмили Демченко в селищі Коцюбинському Київської області. Про це очільник генпрокуратури написав у Facebook.

Як повідомляє УНІАН, народний депутат України Ольга Червакова (фракція БПП) написала у Facebook: «В селищі Коцюбинському побито голову ТВК Людмилу Демченко. Це сталося сьогодні о 7-30 ранку у дворі її будинку, коли жінка йшла на роботу».

При цьому вона зазначає, що одного з нападників схопили перехожі. «Він вже зізнався, що це побиття йому замовила людина на ім'я Сергій, він дав 1000грн. і наказав зайти саме в цей двір і побити саме цю жінку» - повідомляє Червакова. При цьому депутат пише: «Я звинувачую у тому, що сталося, місцеву поліцію і прокуратуру. Саме ваша бездіяльність призводить до того, що банда гопників безкарно і показово тероризує 15-тисячний населений пункт. Під вашою "кришею" відбуваються жорстокі побиття, підпали машин, пошкодження майна».

Вона в пості звернулася до голови Нацполіції і міністра МВС «з вимогою взяти під контроль хід розслідування, а також - жорстко розібратися з тітушками в погонах, які замість охорони правопорядку кришують незаконний розподіл ресурсів і покривають криваві розправи. Сьогоднішній напад - наслідок бездіяльності поліції щодо покарання попередніх атак».

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«Звертаюсь до Генерального прокурора України з вимогою взяти під контроль наведення ладу в регіоні»- пише Червакова.

Також депутат зазначає: «Вважаю, що персональна відповідальність за розгул насильства в Приірпінні лежить на мері Ірпеня Володимирі Карплюкові, який давно схильний вчиняти фізичні розправи через підконтрольні йому напівбандитські розсадники гопників, замасковані під охоронні фірми і спортклуби».

В коментарях під постом Червакової Луценко написав: «Взяв на контроль».