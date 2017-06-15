На Одещині невідомі залишили в кабінеті судді кисневий балон

21:52, 15 червня 2017
Інциденти
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В Одеській області правоохоронці встановлюють осіб, що залишили кисневий балон в кабінеті судді.

УНІАН

Правоохоронці встановлюють осіб, які залишили кисневий балон в кабінеті одного з суддів Ізмаїльського міжрайонного суду.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Сьогодні, 15 червня, правоохоронцями було отримано повідомлення про те, що двоє невідомих пройшли до будівлі Ізмаїльського міжрайонного суду й залишили в кабінеті одного з суддів кисневий балон. Співробітники поліції виїхали на місце події. З будівлі суду було евакуйовано людей, обстежено прилеглу територію закладу. На місце викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які винесли з кабінету судді балон і передали його співробітникам аварійної служби газового господарства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 377 (погроза або насильство стосовно судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.

Внаслідок події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цього.

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Теги: #Одеська область