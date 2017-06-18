Смертельна ДТП в Чернівцях: автомобіль в'їхав у електроопору, загинув поліцейський
Водій BMW не впорався з керуванням і наїхав на електроопору.
У Чернівцях внаслідок зіткнення автомобіля BMW з електроопорою загинув 24-річний поліцейський.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівців, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 червня приблизно о 1 годині ночі на вулиці Гагаріна.
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Водій BMW не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Внаслідок ДТП водій з пасажиром зазнали тілесних ушкоджень. У пасажира вони виявилися несумісними з життям.
За інформацією прес-служби, загиблим пасажиром виявився 24-річний лейтенант патрульної поліції Чернівців Олег Ткачук, який на момент ДТП перебував у відпустці.
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