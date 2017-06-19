У метро Києва дівчина упала на рейки: втратила частину правої ноги й зламала плече - ЗМІ
15:28, 19 червня 2017Інциденти
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Дівчина знепритомніла на пероні станції "Льва Толстого".
Дівчина знепритомніла й упала на рейки / фото УНІАН
У п'ятницю ввечері в підземці на рейки впала дівчина-студентка. Надзвичайна подія сталася о 20:12 на пероні станції "Льва Толстого". Попередньо, дівчина, 1998 року народження, знепритомніла і впала на рейки, передає "Сегодня".
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Потягом їй відрізало частину правої ноги, з численними травмами (перелом плеча) її доставили до лікарні. Поліція проводить розслідування інциденту.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" під потяг потрапила жінка.
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