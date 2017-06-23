Розбірки через дачу в Севастополі: ЗМІ дізналися, хто знаходився всередині джипа, який підірвали в центрі Києва
За даними ЗМІ, у підірваному в центрі Києва джипі перебував директор севастопольського дачно-будівельного кооперативу Гайдук.
У підірваному в центрі Києва джипі перебував директор севастопольського дачно-будівельного кооперативу Гайдук.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив головний редактор "ЦензорНЕТ" Юрій Бутусов на сторінці в Facebook.
"Розбірки за найдорожчу ділянку нерухомості Севастополя відбуваються в столиці України", - написав він.
При цьому за інформацією журналіста, Гайдук не постраждав.
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"Його кооператив - це одна з найдорожчих і престижних ділянок землі в Криму, який розташований на землі національного заповідника "Херсонес-Таврійський", на самому березі моря. Членами кооперативу та власниками розкішних особняків є севастопольська еліта: колишні керівники судів, прокуратури, СБУ, СЕС Севастополя", - пише Бутусов.
На думку журналіста, в Криму через розпочатий російськими окупантами переділ власності почався новий виток бандитських війн".
"Камені продовжують летіти на кримчан ... Камені і бомби з Росії. Адже українцям немає сенсу воювати за майно на окупованій ворогом території. На жаль, російські злочинці продовжують влаштовувати вибухи в Києві", - пише Бутусов.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в автомобілі в Шевченківському районі Києва був травмований чоловік 1970 р.
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