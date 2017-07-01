На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу в будинку, де проживає подружжя пенсіонерів

На Житомирщині у Пулинському районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку, же проживає подружжя пенсіонерів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили упрес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як заначається у повідомленні, 30 червня о 22:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку в селі Сколобів Пулинського району. У будинку мешкає подружжя пенсіонерів. Про загоряння рятувальників сповістила жінка, яка побачила, як з-під даху сусіднього помешкання йде густий дим.

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Коли вогнеборці прибули до місця виклику, полум’ям було охоплено покрівлю помешкання на площі 20 кв. м, а також веранду. Існувала загроза перекидання полум’я на господарську будівлю, розташовану на відстані близько 3 м від осередку займання.

Силами бійців ДСНС о 22:50 пожежу було локалізовано, а о 00:15 - ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події вогнем знищено веранду, окремі речі домашнього вжитку, а також пошкоджено перекриття оселі. Рятувальники не допустили подальшого розповсюдження полум’я на господарську будівлю.

Загалом, протягом минулої доби у Житомирській області вогнеборці ліквідували сім пожеж, причому три з них – у житлових будинках. Причини виникнення пожеж наразі встановлюють фахівці.