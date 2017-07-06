У київському Гідропарку чоловік жорстоко побив трьох хлопців

У Києві поліцейські затримали та доставили до районного управління поліції чоловіка, який побив трьох хлопців. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що до Дніпровського райвідділу поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 18-річного хлопця, якого у непритомному стані із травмою голови виявили на території Гідропарку. Також до стаціонару доставили 16-річного мешканця Київщини – із рваною раною підборіддя, та 17-річного киянина – із колото-різаною раною паху.

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Вказані травми підлітки отримали під час бійки із невідомим, який після цього втік, а "швидку" їм викликали свідки події.

"У ході відпрацювання території, де відбулася бійка, правоохоронці побачили чоловіка, схожого за описом. Під час перевірки анкетних даних поліцейські встановили особу 29-річного уродженця Донеччини, якого згодом упізнали потерпілі", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали та доставили до територіального управління поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві працівник інтернет-кафе до напівсмерті побив відвідувача. При спілкуванні з поліцейськими 33-річний співробітник закладу підтвердив факт бійки, який, за його словами, спровокував відвідувач.