Під Києвом авто знесло дерево й перекинулося (фото)

Під Києвом на Гостомельському КП сталася ДТП: близько 07:20 водій Lanos не впорався з керуванням, вилетів з проїжджої частини й зніс дерево.

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"Від удару авто перекинулося. Водія забрала швидка", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня в Києві на вулиці Набережно-Рибальській біля мосту автомобіль Volkswagen врізався в стовп. Унаслідок аварії одну жінку врятувати не вдалося, вона померла одразу на місці ДТП.