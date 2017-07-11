Під Києвом авто знесло дерево й перекинулося (фото)
11:03, 11 липня 2017Інциденти
402 0
Унаслідок ДТП водій Lanos госпіталізований.
Під Києвом на Гостомельському КП сталася ДТП: близько 07:20 водій Lanos не впорався з керуванням, вилетів з проїжджої частини й зніс дерево.
Читайте такожФорсаж по-київськи: у столиці автомобіль завис над мостом (фото)
"Від удару авто перекинулося. Водія забрала швидка", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня в Києві на вулиці Набережно-Рибальській біля мосту автомобіль Volkswagen врізався в стовп. Унаслідок аварії одну жінку врятувати не вдалося, вона померла одразу на місці ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter