У Києві під будівлею Генпрокуратури затримали підозрюваних в організації провокації

При відпрацюванні оперативної інформації про можливі провокації увагу правоохоронців привернули чоловіки, які дивно себе поводили, мали з собою великі господарські сумки, а деякі з них прямо на місці організовано переодягалися в камуфляж. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Щоб встановити їх анкетні дані і мотиви перебування під будівлею ГПУ, їх доставили в Печерське управління поліції.

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З'ясувалося, що більшість з них - уродженці західних областей, які прибули до столиці в пошуках роботи. У своїх поясненнях вони вказали, що біля залізничного вокзалу до них підійшов чоловік і запропонував за 400 гривень прийняти участь в акції. При цьому вони повинні були одягнути військову форму ВСУ і, зображуючи учасників АТО, тримати плакати провокаційного змісту.

Після спілкування з правоохоронцями та дачі пояснень всіх чоловіків відпустили. Поліція працює над встановленням організаторів проплаченої акції.

Нагадаємо, раніше біля Верховної Ради активісти з собаками вимагали кари для вбивць тварин.