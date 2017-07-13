У Дніпрі затримали двох чоловіків, які газовим ключем жорстоко вбивали людей

Бійці підрозділу КОРД спільно з оперативниками карного розшуку затримали двох членів особливо небезпечного угрупування. Про це повідомляють в поліції особливого призначення міста Дніпро.

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«Угрупування складалось з трьох членів. Відома також схема вбивств. Допоки один або двоє зловмисників відволікали увагу обраної жертви, третій, він же – ватажок банди, підкрадався зі спини і щосили бив її газовим ключем по голові. Після цього у вбитих забирали цінні речі й непомітно зникали», – розповів старший штурмової групи КОРД, який брав участь у спецоперації.

Він також повідомив, що в останньої жертви, вбитої нещодавно у власному парадному на першому поверсі, нападники викрали понад 60 тисяч гривень, документи і мобільний телефон.

«Затримували ватажка банди у його приватній садибі. Особливістю спецоперації стало те, що його будинок був обнесений височенним парканом, а з іншого боку – протікала річка. Тож нам довелося використовувати спеціальну драбину», – зазначив поліцейський-спецпризначенець.

Він також додав, що помітивши штурм будинку, господар збирався зникнути, однак поліцейські його затримали.

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У будинку підозрюваного вилучені речі їхньої останньої жертви – сумку з залишками невитрачених грошей, а також документи вбитого – паспорт і водійське посвідчення.

Як стало відомо, пізніше правоохоронці затримали ще одного члена цієї банди. Обох нападників затримано згідно зі ст. 208 КПК України. З ними працюють слідчі. Третього члена групи оголошено в розшук.