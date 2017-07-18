У Харкові водій сміттєвоза, будучи під наркотиками, спровокував ДТП

У Харкові водій сміттєвоза, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, спричинив ДТП. Про це повідомляє місцевий ресурс 057.ua.

Аварія сталася на вулиці Клочківській, 104. Зіткнулися автомобіль "Renault Logan" та сміттєвоз.

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"Прибувши на місце, інспектори помітили, що водій сміттєвоза знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Крім того, у чоловіка не було при собі водійського посвідчення. В результаті перевірки по базах МВС, патрульні з'ясували, що даний громадянин не має права керувати транспортними засобами", - розповіли в Управлінні патрульної поліції.

Інспектори запропонували водієві сміттєвоза пройти огляд у медичному закладі в присутності двох свідків. Чоловік погодився. Патрульні склали адміністративні матеріали за ст 124, за ч. 2 ст. 130, за ч. 3 ст. 126 Купап.

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