У Харківській області застрелився тяжкохворий пенсіонер

У селищі Андріївка пенсіонер звів рахунки із життя, вистріливши собі в голову з травматичного пістолета.

Правоохоронці з'ясували, що померлий тривалий час важко хворів і останнім часом йому доводилося вживати сильнодіючі знеболювальні препарати, передає Depo.Харків.

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Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Поліція встановлює обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 47-річний чоловік наклав на себе руки, повісившись у номері готелю.