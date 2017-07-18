У Харківській області застрелився тяжкохворий пенсіонер
20:55, 18 липня 2017Інциденти
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У Балаклійському районі Харківської області 70-річний чоловік наклав на себе руки.
Ілюстрація REUTERS
У селищі Андріївка пенсіонер звів рахунки із життя, вистріливши собі в голову з травматичного пістолета.
Правоохоронці з'ясували, що померлий тривалий час важко хворів і останнім часом йому доводилося вживати сильнодіючі знеболювальні препарати, передає Depo.Харків.
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Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Поліція встановлює обставини події.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові 47-річний чоловік наклав на себе руки, повісившись у номері готелю.
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