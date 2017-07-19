У Києві на Південному мосту сталася масова ДТП: є постраждалі
17:01, 19 липня 2017Інциденти
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Потерпілі - водій та пасажир. Їх з різними ушкодженнями забрала машина швидкої допомоги.
На мосту зіштовхнулися шість автомобілів / фото espreso.tv
У Києві на Південному мосту в бік центру сталася ДТП за участю шести автомобілів.
Про це повідомляє «Еспресо ТБ».
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Внаслідок ДТП є двоє потерпілих, що знаходились в автомобілі "Лада". "Ладу" затисли з двох сторін інші автомобілі.
Потерпілі - водій та пасажир. Їх з різними ушкодженнями забрала машина швидкої допомоги.
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