На київському автодромі "Чайка" зіткнулося двоє мотоциклістів (відео)

Майстри з мотокросу Данило Вишемирський та Олександр Полюхович зіткнулися на швидкості щонайменше 100 кілометрів за годину, як йдеться у сюжеті ТСН.

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Вилетіли у смугу безпеки і кілька разів перекинулися. Як з’ясувалося, група спортсменів уже фінішувала і скинула швидкість. А один не помітив фінішного прапорця і викрутив газ.