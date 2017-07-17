На київському автодромі "Чайка" зіткнулося двоє мотоциклістів (відео)
20:50, 17 липня 2017Інциденти
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Вони зіткнулися на швидкості щонайменше 100 кілометрів за годину.
Скажене зіткнення мотоциклістів на київському автодромі Чайка
Майстри з мотокросу Данило Вишемирський та Олександр Полюхович зіткнулися на швидкості щонайменше 100 кілометрів за годину, як йдеться у сюжеті ТСН.
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Вилетіли у смугу безпеки і кілька разів перекинулися. Як з’ясувалося, група спортсменів уже фінішувала і скинула швидкість. А один не помітив фінішного прапорця і викрутив газ.
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