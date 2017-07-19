У Києві в ЖЕКу невідомі розстріляли чоловіка, відібравши у нього 200 тисяч гривень (фото, відео)

Сьогодні вдень у Києві в ЖЕКу троє невідомих пограбували чоловіка, зробивши декілька пострілів йому в голову.

Про це повідомляє спільнота «Киев Оперативный» у Facebook .

"Сьогодні вдень, приблизно о 14:00, сталася надзвичайна подія у Подільському ЖЕКу №710, що на М. Гречко, 10В: троє невідомих напали на чоловіка, здійснили 4 постріли з невстановленої зброї в область голови. Потерпілий живий, медики надали допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

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Потерпілого госпіталізували. За попередніми даними, у нього забрали 200 000 гривень.

Повідомляється, що грабіжники втекли на автомобілі і коли покидали місце злочину ледь не в'їхали в автівку із мамою та дитиною.

На місці наразі працює слідчо-оперативна група.