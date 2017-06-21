Стрілянина в поліцейського в Дніпрі: на патрульного напали через зауваження (відео)

На поліцейського в Дніпрі напали і вистрілили через зауваження. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Патрульний зробив їм зауваження, щоб вели себе пристойно в громадських місцях. Коли побачили, що коп спливає кров'ю, намагалися втекти. І навіть пораненим, правоохоронець зміг затримати одного з нападників. Хоча за інцидентом спостерігали десятки свідків, ніхто не кинувся на допомогу", - йдеться в сюжеті.

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Раніше повідомлялося, що в Дніпрі напали на поліцейського і вистрілили йому в обличчя. Нападників практично відразу ж затримали і доставили у відділення поліції.