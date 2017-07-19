У Львові двоє нападників чоловіків, погрожуючи ножем, пограбували дитину

У Львові, на вул. Лінкольна, зловмисники, погрожуючи ножем, пограбували дитину. Про це повідомили у патрульній поліції Львова.

«Вчора, 18 липня, приблизно пів на 12 ночі, на телефон 102 звернулася громадянка та повідомила, що двоє невідомих, погрожуючи ножем, відібрали в її доньки мобільний телефон марки Lenovo. Жінка описала нападників та повідомила, що вони були на велосипедах», – повідомили у поліції.

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У під'їзді одного з будинків, що вул. Підзамче, патрульні виявили нападника, якого згодом упізнала потерпіла.

«Офіцери затримали чоловіка, а пізніше знайшли і мобільний, який лежав в клумбі внутрішнього дворика. На місце події викликали слідчих Шевченківського відділу поліції», – додали у поліції.