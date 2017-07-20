Застрелений біля ТРЦ у Києві чоловік виявився вбивцею родом з Росії

Чоловік, убитий вчора в Києві на парковці торгово-розважального центру "Проспект" виявився уродженцем Росії. Про це повідомила заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

"Поліція на місці опитувала свідків, спілкувалася з очевидцями, збирала у них пояснення і показання. В даний час вже відомо, що постраждалий чоловік 1964 року народження, родом з РФ. Зараз тривають розшукові заходи, спрямовані на затримання підозрюваних. Є інформація, що їх було двоє, і після вбивства вони втекли з місця злочину на автомобілі. Відомості про цю подію було внесено до ЄРДР", - сказала вона.

У той же час спікер Нацполіціі Артем Шевченко повідомив, що чоловік виявився вбивцею з Росії, який втік в Україну від правосуддя, передає InfoResist.

«Вчора на« Чернігівській »був убитий громадянин Російської Федерації, який в Російській Федерації скоїв злочин - вбивство. І тут на нашій території знаходився, допускаємо, що переховувався », - зазначив він.

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З місця злочину правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 мм автоматичну зброю системи Калашникова, а також пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль.

Як повідомляв УНІАН, увечері в середу, 19 липня, в Києві на парковці торгово-розважального центру "Проспект" біля станції метро "Чернігівська" вбили людину: невідомі розстріляли чоловіка з автомата. Інцидент стався близько 23:20.