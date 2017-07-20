У Києві на парковці біля ТРЦ застрелили людину (фото, відео)

Увечері в середу, 19 липня, в Києві на парковці торгово-розважального центру "Проспект", що знаходиться біля станції метро "Чернігівська", вбили людину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Mira Agni.

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"Я не розумію, як ми там стояли і нічого не зрозуміли. Бачили людей, бачили зброю, валяються сумка і рукавички. Але ми не відразу зрозуміли, що там убитий. Все сталося так швидко. Всіх розігнали, огородили територію. Сумбур..." - написала вона.

Інцидент стався близько 23:20 за київським часом, пише "Киев оперативный" на сторінці в Facebook.

"Вбили чоловіка, на вигляд років 40-45. Попередньо, стріляли з автомата і пістолета. Убивці зникли на автомобілі, який був припаркований уздовж дороги", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє Еспресо, невідомі розстріляли чоловіка з автомата, після чого кинули зброю неподалік від розстріляного тіла і зникли у невідомому напрямку.

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Багато гільз розкидано на великій території. На місці події працює слідчо-оперативна група. Експерти, кінологи обходять територію, аби встановити, куди втікли злочинці. Кулі зачепили припаркований автомобіль ВАЗ, прострелено лобове скло.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 липня, Нацполіція підбила підсумки роботи за перше півріччя 2017 року. За словами Авакова наразі зниження рівня злочинності становить від 10% до 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявляв, що в Україні знижується злочинність.