Зухвале подвійне вбивство на Дніпропетровщині: підозрюваних затримано (фото, відео)

Поліцейські спільно зі співробітниками прокуратури та СБУ затримали групу злочинців, які в Нікопольському районі з корисних мотивів скоїли подвійне вбивство та поранили жінку. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Під час обшуку у зловмисників правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї. З п’яти затриманих лише один раніше був судимим. Четверо мешкали із вбитими в одному селищі та працювали трактористами та різноробочими.

"При проведенні санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у затриманих речі, які були викрадені із будинку заявниці. Як з’ясували поліцейські, до будинку вони зайшли, скориставшись ключами, які забрали у вбитого ними чоловіка. Грошей та коштовностей в оселі не виявили. Тож забрали побутову техніку, яку можна було б продати", - розповів т.в.о. начальника Головного управління НП в Дніпропетровській області Олег Грозь.

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Так, в одного із затриманих було вилучено: ручну гранату, схожу на РГ-42, гранату РГД-5 та запал УЗРГ, пістолет ПМ з глушником, карабін "Сайга", магазин, мисливський ніж з дерев’яним руків’ям та велику кількість патронів різного калібру (26 патронів калібром 9 мм, 110 патронів калібром 7,62 мм, 108 патронів калібром 7,62 мм, 80 патронів до мисливської рушниці та 19 патронів калібром 5,45 мм).

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 років до довічного. Їм вручено письмове повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вночі 30 травня біля кафе "Родина" у селищі Червоногригорівка було вбито 71-річнного місцевого підприємця та 44-річного охоронця водонапірної вежі, що працював поруч. Зловмисники намагалися вбити й дружину підприємця у власному будинку. Жінка отримала поранення та встигла викликати поліцію і швидку.