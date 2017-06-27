На Донеччині знайшли вбитою 6-річну дівчинку, яку шукали вісім днів

Увечері 26 червня у Гірнику завершились восьмиденні пошуки 6-річної Аліни Васютіної. Поліцейські знайшли її тіло у підвалі напівпокинутого будинку.

Про це повідомив керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

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За його словами, тіло дівчинки мало ознаки насильницької смерті. Правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві Аліни.

"Хто ще винний – відповідь має надати слідство, але крапку поставить суд", - зазначив Аброськін.

Аліна Васютіна зникла 19 червня, пише ТСН. Востаннє Аліну бачили, коли вона разом з другом пішла в магазин купити морозиво. Після цього хлопчик пішов додому, а куди пішла Аліна — головне питання для всієї поліції Донеччини. Дівчину шукали сотні волонтерів, поліцейських і рятувальників ДСНС. До міста навіть ввели Нацгвардію.