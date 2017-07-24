У Дніпрі на проспекті Гагаріна застрелили людину, ще двох поранено - ЗМІ
21:58, 24 липня 2017Інциденти
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Стрілянина сталася в близько 20.00.
Проспект Гагаріна перектритий / фото strana.ua
У Дніпрі на проспекті Гагаріна в районі вулиці Абхазької сталася перестрілка. Про це повідомляється на сайті міста Дніпра 056.ua.
«Сьогодні близько 20:00 на проспекті Гагаріна стріляли невідомі люди. У результаті події двох людей поранено, один убитий. На даний момент на місці події працює поліція, постраждалі госпіталізовані», - сказано в повідомленні.
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Зараз проспект Гагаріна перекрито у бік підстанції, частково — у бік центру.
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