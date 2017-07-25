Стрілянина у Дніпрі: пораненого адвоката та його родину взяли під охорону

У Дніпрі пораненого під час стрілянини на проспекті Гагаріна адвоката Едмонда Саакяна та його родину взяли під охорону. Про це пише «112» із посиланням на повідомлення представника управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Едмонд (Саакян – ред.) і його родина взяті під охорону МВС", - зазначив він.

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При цьому відповідаючи на запитання журналіста про заяву брата адвоката – Едуарда, в якій повідомлялось про переслідування, представник поліції відповів: «Заява була, але там… не так звучало питання», не уточнюючи, чого саме стосувалася заява.

Як повідомляв УНІАН раніше, відомий адвокат, учасник війни на сході Едмонд Саакян прооперований у лікарні імені Мечнікова. Його стан стабільний.

Адвокат перебуває у відділенні хірургії, переведений з реанімаційної палати в загальну. Він вже дав свідчення поліції щодо інциденту з нападом на нього та його брата ввечері 24 липня. Загалом ветеран війни отримав чотири поранення, з яких серйозне – одне – наскрізне поранення у живіт. Лікарі називають стан постраждалого стабільним середньої тяжкості, констатують значну втрату крові.

Саакян розкрив причину інциденту. За його словами, три дні тому на його родичів "наїхали" ці бандити й вимагали грошей. Після того, як вони зрозуміли, що їм нічого не дістанеться, вони відкрили вогонь. Едмонд каже, що це у нього четвертий день народження.