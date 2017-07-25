Під Харковом спецназ затримав втікача-грабіжника (відео)

Харківські правоохоронці затримали підозрюваного у розбої, який два роки перебував у бігах. Про це повідомив начальник "главку" Анатолій Дмитрієв, передає Newsroom.kh.

Як розповів правоохоронець, ще в кінці 2014 року троє чоловіків у масках увірвалися в будинок жителів села Нікольське Близнюківського району області. Погрожуючи подружній парі пістолетом і автоматом, грабіжники побили жертв і відібрали у них $3 тисячі і 110 тисяч гривень. Правда, господар будинку виявився не з боязкого десятка: він зміг застрелити одного з нападників. Другий зловмисник після вчинення злочину залишив межі України, а третього вдалося затримати.

Два роки тому Лозівський суд призначив 40-річному уродженцю Лозівського району покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, надавши відстрочку в один місяць. Скориставшись "таймаутом", засуджений подався в біга. Все це час він проявляв підвищену обережність: постійно змінював місце проживання, уникав телефонних розмов і випадкових знайомств. При цьому чоловік продовжував координувати дії зловмисників, які погоджувалися порушити закон. На рахунку його "підопічних" - підпали та вимагання.

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У понеділок, 24 липня, бійці Корду спільно з працівниками карного розшуку затримали втікача. За словами Дмитрієва, найближчим часом засуджений повернеться за ґрати.

Раніше в Дніпрі злодій застрелив чоловіка і поранив ще одного.