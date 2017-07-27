29 сімей звернулися за допомогою після вибуху у столичній дев’ятиповерхівці (відео)

За інформацією КМДА, після вибуху в одній з багатоповерхівок Києва за допомогою звернулися 29 сімей. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Наразі частину будинку залишається відімкненим від комунікацій, людям обіцяли зранку підвезти питну воду. Усіх мешканців під'їзду, де стався вибух, відселили до гуртожитку університету ім. Т.Шевченка. На місці інциденту працюють комунальники, які розчищають територію від уламків.

Досі попередньою версією трагедії називають вибух газу.

Читайте такожУ Києві рятувальники продовжать розбирати завали на місці вибуху у багатоповерхівці

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху загинула 67-річна жінка, ще одна людина постраждала. Мешканців аварійного під’їзду відселено до гуртожитку університету ім. Т.Г. Шевченка та родичів. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.