У Києві голого чоловіка у смітнику прийняли за бомбу (відео)

У Києві на вулиці Мінській поліцейські виявили у смітнику чоловіка, якого спочатку працівники автозаправки прийняли за бомбу. Про це у Facebook повідомляє «Киев Оперативный».

«Отже, на заправці ANP (вулиця Міська) спрацьовує сигналізація від управління поліції охорони. Через лічені хвилини група затримання на місці. Тремтячим голосом працівник АЗС каже "там щось у смітнику, може бомба". Правоохоронці відкривають смітник, а звідти повністю оголений чоловік», - пише видання.

При цьому повідомляється, що чоловік розповів, що він із Горенки, і на нього напали невідомі та забрали все.

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«Дивно... запаху алкоголю немає, але поведінка зовсім неадекватна і не відповідає дійсності. Спілкується більш-менш адекватно, а не на камеру говорить "каждый кайфует как может. Вот для меня грибы "самоучитель" - вот это кайф", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка передали в руки лікарів.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Івано-Франківську патрульні затримали 29-річного депутата Яремчанської міськради, який був на підпитку. Чоловік почав вживати нецензурну лайку, бігати по дорозі та спробував напасти на перехожого.

«Удосвіта 25 липня на вулиці Гаркуші екіпаж патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який порушував громадський спокій. Поліціанти вирішили поспілкуватися з невідомим, тому вирішили зупинитись», - йдеться у повідомленні поліції.