На Житомирщині рятувальники загасили трактор, що зайнявся біля поля (фото)

На Житомирщині рятувальники загасили трактор, що зайнявся поблизу поля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 10 серпня о 16:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Левків Житомирського району зайнявся трактор. На місці події вогнеборці 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини з’ясували, що трактор для скошування Е-303 повертався з поля по ґрунтовій дорозі, і в кабіні раптово почало диміти.

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Водій швидко залишив трактор та передзвонив своєму колезі, щоб той викликав рятувальників та допоміг йому. До прибуття бійців ДСНС водії намагалися самостійно гасити пожежу. Зусиллями вогнеборців о 17:17 пожежа була локалізована та о 17:41 – ліквідована. Вогнем знищено кабіну та колеса трактора. Причина займання наразі встановлюється.