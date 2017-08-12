У Донецькій області трактор підірвався на вибуховому пристрої, постраждав водій

У Бахмутському районі Донецької області на вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав водій. Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

«Сьогодні о 07.40 до чергової частини Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на полі трактор наїхав на міну», - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху 63-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили в лікарню. Також внаслідок вибуху пошкоджено елементи техніки.

Даний факт зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

На місці працює зведений загін поліції та експерти-вибухотехніки. Проводиться перевірка.

У поліції зауважили, що з початку року це шостий випадок на Донеччині, коли трактор натрапляє на вибуховий пристрій.

Як повідомляв УНІАН, у передмісті Києва у двоповерховому будинку стався вибух газу, постраждали 4 людини. В квартирі вибито два вікна, зруйновані міжкімнатні двері, пошкоджено дерев'яну підлогу на площі близько 15 кв. м і обшивка вхідних дверей чотирьох квартир.