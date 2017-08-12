Жахливе ДТП на Херсонщині: четверо загиблих, в тому числі 5-річна дитина

У Херсонській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди чотири людини загинули, двоє госпіталізовані. Як повідомляє місцеве видання Kherson.net.ua аварія сталася сьогодні, 12 серпня, на об'їзній дорозі під містом Олешки.

Згідно з повідомленням, автомобіль Peugeot, який прямував з Херсона в Залізний Порт, з невідомих причин раптово виїхав на зустрічну смугу руху і помчав навперейми автомобіля Toyota Land Cruiser, що прямував у зворотному напрямку, в результаті відбулося зіткнення.

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На місці ДТП загинула водій Peugeot, а також один пасажир - п'ятирічна дитина. Чотирьох пасажирів Peugeot відправили в лікарню з травмами та забоями. Згодом двоє з них померли. Один помер у машині «швидкої допомоги» по дорозі до лікарні, другий – у лікарні.

Раніше на Прикарпатті пасажирський потяг протаранив легковик, чотири людини загинули.