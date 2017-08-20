У поліції розповіли подробиці нічної стрілянини в київському автобусі

Столичні правоохоронці встановили особу стрільця, який напередодні відкрив вогонь у салоні пасажирського автобуса. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУНП р. в Києві.

“Під час руху транспортного засобу п'яний чоловік намагався потрапити в кабіну водія. Це помітив один з пасажирів і почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса. З'ясовувати стосунки чоловіки продовжили на зупинці громадського транспорту. Пасажир, який заспокоював нетверезого незнайомця, кілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

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За даними правоохоронців, з місця події слідчо-оперативна група вилучила пістолет і три гільзи. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав. 41-річного стрілка забрала "швидка", але з лікарні чоловік втік, відмовившись від медичної допомоги.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 серпня в Києві конфлікт між двома чоловіками в автобусі переріс у бійку зі стріляниною.