У Харкові близько 150 рятувальників протягом ночі ліквідували пожежу в будівлі апеляційного адмінсуду

У Харкові близько 150 рятувальників протягом ночі ліквідували пожежу в будівлі апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, вчора, 22 серпня, о 19:38 до чергової частини надійшла інформація про пожежу в будівлі Харківського апеляційного адміністративного суду.

За інформацією рятувальників, до місця події направили підрозділи ДСНС у кількості 5-и відділень на автоцистернах, 1 відділення на автодрабині. По прибуттю до місця події було встановлено, що вогнем охоплений майже увесь периметр даху триповерхової будівлі. Керівник гасіння пожежі оголосив підвищений 3-й номер складності. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Загалом до місця пожежі були направлені підрозділи ДСНС у кількості 24-х відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 2 автоколінчаті підйомники, 7 аварійно-рятувальних автомобілів, а також інша спецтехніка. На пожежі працювало близько 150 чоловік особового складу ДСНС.

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Площа пожежі складала близько 1800 кв.м: горіли дерев’яні конструкції даху та перекриття між 3 поверхом. Крім того, вогонь по пустотам внутрішніх конструкцій розповсюджувався на деякі приміщення 2 поверху.

Пожежу локалізовано о 23:33, ліквідовано – о 06:50 23 серпня. На даний момент на місці пожежі чергує 5 відділень на автоцистернах та одне відділення на автодрабині. Проводиться розбір та проливання внутрішніх конструкцій. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок влучання блискавки загорілася будівля апеляційного адміністративного суду.