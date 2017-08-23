На Закарпатті п'яний водій спробував прорватися через КПП, прикордонники відкрили вогонь

У Закарпатській області прикордонники змушені були вдатися до заходів фізичного впливу, щоб перешкодити можливого порушення державного кордону. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"Учора ввечері прикордонний наряд, який ніс службу поблизу села Завосіно, помітив легковий автомобіль Volkswagen Touareg, іноземної реєстрації рухався у бік кордону. На вимогу правоохоронців водій не зупинився. Незважаючи на дії порушника, старший прикордонного наряду зробив попереджувальний постріл вгору, після чого автомобіль зупинився", - йдеться в повідомленні.

З транспортного засобу вийшли двоє невідомих осіб у стані алкогольного сп'яніння. Пасажира правоохоронці затримали, а водій сів за кермо і спробував сховатися з місця події.

"Оскільки його автомобіль був заблокований транспортом прикордонників, то правопорушник пішов на прорив, пошкодивши шлагбаум контрольного поста. Його почали переслідувати. По дорозі водій джипа не впорався з керуванням, наїхав на камінь, унаслідок чого автомобіль перекинувся", - зазначили прикордонники.

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Як з'ясувалося згодом, за кермом іномарки перебував 46-річний житель Малого Березного, в якості пасажира був його 47-річний односелець.

На місце події прибула група реагування від відділу "Великий Березний" і представники Національної поліції. Зараз правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності за порушення вимог ст. 202 "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду – виїзду" і 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Керівництвом загону на ГУНП у Закарпатській області направлено повідомлення за статтею 345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Транспортний засіб переданий поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Житомирські прикордонники затримали трьох сталкерів з Київщини. Трійця намагалася незаконно потрапити в зону відчуження.