Вибух у Києві: стало відомо в якому стані перебувають постраждалі

За власною інформацією журналістів "ТСН" загрози для життя людей, постраждалих під час вибуху в Києві немає. Про це йдеться у вечірньому сюжеті "ТСН".

За попередніми даними, невідомі особи кинули на вулиці Грушевського світлошумову гранату.

Читайте такожНевідомі кинули вибухівку з Маріїнського парку у перехожих: у поліції розповіли про вибух у центрі Києва

Це сталося в декількох сотнях метрів від Хрещатика, де пройшли основні святкування Дня Незалежності. Свідки розповідають, що спочатку взагалі не зрозумів, що сталося. "Ми побачили, що під парапетом лежить жінка, на ній був кольоровий одяг. І хтось біля неї ще був. Вони були поранені осколками в голову. Чому в голову, тому що граната була кинута вище парапету. Ми побачили велику пляму – вигорілу таку пляму", - розповів очевидець подій Юрій Ясенчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві на вулиці Грушевського стався вибух, в результаті якого три людини отримали тілесні ушкодження. Повідомлялося, що постраждалі від вибуху на вул. Грушевського в центрі Києва - це родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чибінєєва - його дружина, теща і друг сім'ї.

Поліція відкрила справу за статтею "Замах на умисне вбивство". Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух на вулиці Грушевського в Києві міг бути спланованим терактом.