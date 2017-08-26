Внаслідок ДТП за участі автобуса в Одесі 12 людей було травмовано, 1 загинула

У п'ятницю ввечері, 25 серпня, на вул. Грушевського в Одесі сталася ДТП за участю рейсового автобуса сполученням "Ізмаїл - Одеса" та позашляховика.

В результаті ДТП 12 осіб травмовано, одна людина загинула, повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

Читайте такожСмертельна ДТП за участю авто власника ФК "Карпати": Димінський знову не з'явився на допит (відео)

"Попередньо встановлено, що водій позашляховика спровокувала ДТП, в результаті зіткнення отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділенні медичного закладу, де померла", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих також є три дитини, які знаходилися в позашляховику.

"Немовля перебувало в дитячому кріслі, тому жодних ушкоджень не отримало, двоє інших дітей отримали незначні ушкодження, їх життю та здоров”ю на даний час нічого не загрожує", - зазначили в поліції.

За даними прес-служби Управління патрульної поліції Одеси, зіткнення трьох транспортних засобів сталося в районі центрального автовокзалу.

За попередніми даними, автомобіль Mitsubishi виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом, який відкинуло на мікроавтобус, що рухався в попутному напрямку.

Нагадаємо, у Києві на площі Тараса Шевченка водій автобуса в'їхав у зупинку, де в цей час перебували люди. Через те, що автобус рухався на маленькій швидкості, постраждалих в результаті ДТП не було. Сам водій з місця аварії одразу поїхав.