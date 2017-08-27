У Дрогобичі потяг на смерть переїхав чоловіка

У районному центрі Дрогобич, що на Львівщині, потяг переїхав чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, тіло чоловіка, віком орієнтовно 35 – 40 років, було виявлено місцевими жителями у суботу, 26 серпня, близько 21.40, на залізничній колії залізничної станції «Дрогобич».

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Працівниками поліції встановлюються особа загиблого та причини події.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, тіло чоловіка було виявлено на залізничній станції «Дрогобич». Тіло загиблого було розділене на дві частини. За даними експертів, характер травм свідчить про наїзд потяга.