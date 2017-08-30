Гелікоптер, що розбився у горах на Прикарпатті, міг бути призначений для перевезення контрабанди (відео)

Гелікоптер, що розбився у горах на Прикарпатті, міг бути призначений для перевезення контрабанди. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Він був без реєстраційного номера, натомість - з шістьма ящиками сигарет без акцизних марок. У поліції підозрюють - це міг бути незаконний політ контрабандиста. Адже у пілота, тіло якого знайшли біля вертольота, був закордонний паспорт.

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У поліції повідомили, що дозволу на політ не було надано, тому він був незаконним.

Також есперти пояснили, що скоріш за все цей транпортний засіб був придбаниний на території Європи та незаконно ввезений в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня о 14:40 поблизу села Яблуниця Івано-Франківської області рятувальники виявили у важкодоступному місці уламки повітряного судна та тіло чоловіка.