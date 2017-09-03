Масштабна пожежа у Харкові: горить виробниче приміщення (фото)



У неділю, 3 вересня, о 6:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Золочівській в Харкові, передає ДСНС.

Як стало відомо на місці події, горіла 3-поверхова будівля з виробництва пакувальних матеріалів площею 8 тис. кв. м

О 08:30 пожежа площею 3 тис. кв. м була локалізована. До гасіння залучено 70 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

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Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вогонь не поширився на сусідні приміщення інших власників. На місці події загиблих та травмованих немає. Сусідні будівлі та споруди не постраждали.

На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Харківській області на чолі з начальником Головного управління.